Rozzano, sequestra il sindaco e minaccia i figli: arrestato un postino. L’uomo ha minacciato di gettare i suoi bambini dalla finestra, prima di essere arrestato

Un incredibile fatto di cronaca ha scosso il milanese. A Rozzano un postino, con problemi psicologici accertati da tempo, ha minacciato di gettare dalla finestra i suoi bambini di 5, 6 e 7 anni, in preda ad un raptus di follia. Non contento però ha anche sequestrato il sindaco della cittadina, che era intervenuto sul posto per farlo ragionare insieme ai carabinieri.

Al termine di una lunga trattativa, l’uomo è stato arrestato e i figli sono stati liberati, fortunatamente senza conseguenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Padova, ragazzino annega per recuperare un pallone caduto nel fiume

Rozzano, sequestra il sindaco e minaccia i figli: arrestato un postino

Alla base del gesto folle ci sarebbe stato un motivo legale. Gli era stata notificata la revoca di custodia dei figli. L’uomo divorziato da tempo, aveva dei precedenti anche per droga e viveva da solo con i bambini. A quanto risulta i piccoli sarebbero stati probabilmente storditi con psicofarmaci durante l’accaduto, ma per fortuna non sono in pericolo di vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ancona, prepara 90 olive all’ascolana mentre viene operata al cervello