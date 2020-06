Ragazzo in bici è morto poche ore fa, nel silenzio di una stradina del Nisseno. Una vera e propria tragedia che i familiari e gli amici non dimenticheranno.

Era il primissimo pomeriggio in provincia di Caltanissetta. I bambini ed i ragazzi si stanno, piano piano, riappropriando delle loro zone dei giochi, del loro tempo libero, degli spazi che prima usavano senza problemi. E’ la Fase 3, si esce finalmente, ma senza sottovalutare troppo l’accaduto, dal panico del COVID-19. Oggi un ragazzi di appena 13 anni, mentre era in bici, è morto in maniera tragica. Il fatto è successo a Via Recanati, mentre il sole estivo era altissimo nel cielo quando un ragazzino con una bici ha avuto un incidente che gli è costato la vita. Era lì, a pedalare, quando qualcosa è andato storto, è caduto con il capo sull’asfalto e si è causato danni irreversibili, che gli sono costati l’esistenza.

Ragazzo in bici muore a 13 anni dopo essere caduto sull’asfalto

Secondo quanto riporta ANSA, il giovane ragazzo italiano era calmo sulla sua bici. Ma qualcosa di tristissimo è avvenuto ed ancora ora non si trova una spiegazione precisa a cosa sia accaduto. L’unica cosa certa è che il piccolo, ora, non c’è più. E’ trapassato in un momento, lasciandosi per sempre alle spalle la nostra realtà quotidiana. L’ambulanza accorsa, chiamata dai passanti, non ha potuto fare molto, il ragazzo è morto durante il viaggio in ospedale. Le indagini per capire la dinamica dell’incidente sono in corso, il ragazzo forse ha perso il controllo della sua bici.

