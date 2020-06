Il mondo della musica piange l’ex chitarrista degli Ufo, Paul Chapman. L’icona dell’hard-rock inglese è morto nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno.

A dare il triste annuncio della morte di Paul Chapman è stato suo figlio, scrivendo un commovente messaggio sul profilo Facebook del padre. Paul Chapman, ex chitarrista degli Ufo, la band hard-rock britannica formatasi nel 1969, è morto nel giorno del suo compleanno.

L’iconico chitarrista gallese era nato a Cardiff, il 9 giugno del 1954. La sua lunga carriera musicale lo ha visto militare in diverse formazioni. Ma Chapman è diventato particolarmente noto grazie alla militanza nella storica band hard-rock “Ufo”.

Paul Chapman è morto nel giorno del suo compleanno

Come lo stesso figlio ha annunciato su Facebook, Paul Chapman è morto nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno. Nel triste annuncio, il figlio ricorda il chitarrista come una persona “brillante, energica, amorevole e spensierata”.

Il chitarrista si era unito alla band britannica nel 1974, grazie a un annuncio sulla rivista Melody Maker. Il primo album inciso con la band è lo storico “Phenomenon”. Dopo una serie di via-vai. il chitarrista gallese rientra a tutti gli effetti nella band qualche anno dopo, nel 1977, sostituendo il chitarrista tedesco Michael Schenker. Chapman ha registrato altri album con gli Ufo, come The Wild, The Willing And The Innocent, Mechanix e Making Contact, tutti agli inizi degli anni Ottanta.

Come riporta Loudandproud, il chitarrista gallese ha anche dato vita a diversi progetti, come i Wayster, progetto nato in collaborazione con Pete Way, anch’egli ex membro degli Ufo.

Nel corso della sua lunga e brillante carriera musicale, Paul Chapman si è specializzato, fino a diventarne un’icona, nei generi Rock, Hard Rock, Space Rock e Rock Progressive.

It is with a heavy heart writing this, today is my dads 66th birthday. He passed away earlier this afternoon. He was a… Pubblicato da Paul Chapman su Martedì 9 giugno 2020

