Continua ad essere instabile il meteo sulla penisola, con l’estate che stenta a decolare. Anche oggi le piogge bagneranno l’Italia su diverse regioni.

Non si arresta l’ondata di temporali che si sta abbattendo sulla penisola oramai dal weekend. Infatti il meteo continua a risultare instabile, con un’estate che stenta a decollare. Le piogge, in questi giorni, stanno mettendo in ginocchio le regioni del Nord-Ovest e sarà così anche oggi. Avremo quindi nubi, rovesci, temporali e addirittura un’allerta meteo della Protezione Civile durante questo mercoledì.

Già in queste ore sono in atto rovesci su Liguria e Toscana, che potrebbero sfociare in veri e propri temporali. Così anche in due delle regioni più colpite dal maltempo vedranno un ulteriore peggioramento durante la giornata odierna. Ma durante questo mercoledì avremo piogge anche su l’est della Lombardia ed il Nord dell’Emilia Romagna. Durante il pomeriggio, queste piogge potrebbero assumere caratteri di temporali, nubifragi e addirittura grandinate. Meteo migliore invece al Sud Italia e sulle Isole Maggiori dove avremo maggiori schiarite.

Meteo, l’estate non decolla: ancora pioggia sulla penisola

Stenta a decollare il meteo italiano, con l’estate che sembra ancora lontana e le piogge che continueranno a colpire la penisola anche durante questo mercoledì. Infatti anche durante questo 10 giugno, avremo un’allerta meteo della Protezione Civile, con l’allerta arancione sui settori settentrionali della Lombardia. Mentre invece ci sarà allerta gialla su: Veneto, Umbria, Lazio, Marche, Piemonte e Toscana. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori dell’Italia.

Sulle regioni del Nord Italia, le precipitazioni continueranno a colpire gran parte delle regioni. Non c’è tregua in Lombardia dove ancora una volta ci saranno temporali che si estenderanno su tutto il Nordovest. Meteo instabile anche sul Nordest dove avremo piogge e temporali su Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Le temperature saranno in lieve rialzo, con massime tra i 20 e 24 gradi.

Mentre invece precipitazioni ed instabilità saranno una costante anche al Centro Italia. Infatti qui le piogge ed i temporali colpiranno principalmente Toscana ed Emilia Romagna. Le precipitazioni, successivamente, si estenderanno su tutto l’Appennino colpendo anche l’Umbria. Qui invece le temperature avranno un lieve calo, con massime tra i 19 e 23 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia arriveranno le prime precipitazioni. Infatti già dal mattino avremo nubi ed isolati temporali sulla Campania. Al mattino queste piogge si estenderanno anche sulle vette appenniniche ed in Puglia, mentre altrove avremo un tempo stabile e soleggiato. Le temperature scenderanno lievemente, con massime tra i 23 ed i 26.

L.P.

