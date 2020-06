La cancelliera Angela Merkel ed il premier francese Emmanuel Macron sono pronti ad una nuova ondata di Covid-19, come comunicano con una lettera alla Ue.

Inutile nasconderlo, la pandemia scaturita dal Coronavirus ha scosso l’intero pianeta, cambiando radicalmente le nostre abitudini. Un virus sconosciuto che ha colpito improvvisamente il mondo intero, questo è stato uno dei punti trattati da Angela Merkel (cancelliera tedesca) ed Emmanuel Macron (premier francese) durante il loro meeting virtuale per discutere della situazione post Covid-19.

Infatti i due capi di stato hanno avuto tempo per parlare ancehd ella loro posizione nell’Unione Europea, che durante l’emergenza, dopo uno scetticismo iniziale ha offerto tutta la sua solidarietà ai paesi più colpiti. Eppure i due capi di stato sono sempre in allerta. Nell’idea di Macron e Merkel, l’Ue deve essere pronta ad una nuova ondata del virus, non facendosi cogliere impreparata. Andiamo quindi a vedere le parole dei due leader.

Merkel e Macron avvisano: “Occhio ad una seconda ondata”

Così dopo il meeting online, la Cancelliera tedesca Angela Merkel ed il Premier francese Emmanuel Macron hanno deciso di inviare una lettera all’Unione Europea. La lettera, indirizzata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, chiede esplicitamente che la Ue si prepari per la prossima ondata di Covid-19, che molto probabilemente ci sarà entro settembre.

I due a quattro mani hanno quindi scritto una lettera e in un policy paper dove dichiarano: “Speriamo che il paper serva da ispirazione per ulteriori e fruttuosi confronti a livello europeo su come assicurare una preparazione da parte dell’Ue alle future pandemie“.

Per i due leader di stato, l’Unione Europea deve trovare una linea comune per combattere la prossima ondata del virus, in attesa del vaccino. Infatti dopo la caotica risposta alla pandemia si sono sollevate non poche domande sulla preparazione dell’Ue ad un’emergenza simile.

L.P.

