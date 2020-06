Juventus, l’ex Primavera Rizza in coma: ha giocato con Marchisio e Criscito nelle giovanili prima di finire in Serie B a Livorno

Una bruttissima notizia ha scosso il mondo del calcio questa mattina. L’ex calciatore della Juventus Primavera, Giuseppe Rizza è stato colpito da emorragia celebrale nei giorni scorsi ed è in coma farmacologico dal 5 giugno. E’ stato ricoverato all’Ospedale Cannizzaro di Catania, nel reparto di Anestesia e Rianimazione.

Per ora da quanto si apprende le sue condizioni restano stabili e continua a lottare tra la vita e la morte.

Juventus, l’ex Primavera Rizza in coma: ha giocato con Marchisio

Il giocatore siciliano, classe ’87, è cresciuto nelle giovanili bianconere al fianco di grandi nomi come Marchisio, Criscito, Giovinco e De Sceglie.

In queste ore, come riporta Tuttosport, sono arrivati tantissimi messaggi di affetto a lui e alla sua famiglia da parte degli ex compagni.

“Ciao Peppe, sono Seba. Ma che fai? Dai, sveglia, che appena riusciamo ci vediamo. Ti mando un forte abbraccio”, scrive ad esempio Giovinco.

Un pensiero speciale l’ha voluto dare anche Francesco Totti, vista la fede romanista di Rizza da bambino:

“Ti faccio un grande in bocca al lupo e mi raccomando tieni duro e non mollare. Daje Giuseppino“.

Giuseppe Rizza era un’ala dotata di buona tecnica e grande corsa. Dopo aver vinto la Supercoppa Primavera con la Juve nel 2006, aveva iniziato la carriera da professionista in Serie B nelle fila del Livorno. Poi il passaggio in C all’Arezzo e al Pergocrema. L’ultima esperienza, quella attuale, era in Promozione con l’ASD Climiti FC San Paolo – Priolo.

La speranza di tutti è che sia solo una brutta parentesi e che possa rimettersi al più presto.

