Germania, dal 16 giugno riaprono le frontiere: via libera per i voli UE. Solo nei confronti della Spagna sarà prolungato il controllo del traffico aereo fino al 21

A partire dal 15 giugno, il Ministero degli Esteri della Germania revoca la restrizione per l’ ingresso dei cittadini di 26 paesi dell’UE, come riportato dal Deutsche Welle.

Inoltre, i cittadini del Regno Unito e i paesi che fanno parte dell’area Schengen ma non membri dell’UE – Islanda, Norvegia, Svizzera e Lichtenstein – potranno entrare in territorio teutonico.

In più da lunedì prossimo, il ministero degli Esteri della Germania consentirà al popolo tedesco di viaggiare in tutto il continente europeo. Saranno autorizzati a visitare 31 paesi.

Il ministero mantiene tuttavia intatti i divieti di ingresso per i cittadini al di fuori del continente europeo, oltre ai controlli sul traffico aereo con la Spagna fino al 21 giugno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Estate 2020: dove gli italiani possono (o non possono) andare

Germania, dal 16 giugno riaprono le frontiere: via libera per i voli UE

Si prevede che Bruxelles prenderà in considerazione la questione dell’estensione del divieto di ingresso nell’UE da paesi terzi questa o la prossima settimana.

Infatti al momento non tutti i Paesi europei sono pronti ad ammettere i turisti. Nel Regno Unito, ad esempio, i visitatori sono obbligati a passare la quarantena di 14 giorni dopo il 15 giugno. I confini di Spagna e Norvegia rimarranno chiusi ai turisti. Per quanto riguarda l’Italia, dal 3 giugno le frontiere per chi proviene dall’UE sono aperte. Pertanto, i viaggiatori non dovranno trascorrere due settimane in isolamento all’arrivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus Germania, nuovo focolaio a Gottinga: si rischia altro lockdown