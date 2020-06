George Floyd, il fratello ha parlato ad alcuni membri del Congresso chiedendo loro se un uomo afroamericano valesse 20 dollari.

La morte di George Floyd ha scombussolato completamente il mondo come lo conosciamo. Dall’America sono partite delle grida di indignazione e di rabbia che hanno causato un effetto domino e anche in Europa stanno facendo breccia. Tutto in seguito a quello che è stato un vero e proprio omicidio da parte di un agente della polizia di Minneapolis. Oggi il fratello di George Floyd, Philonise Floyd, ha parlato ad alcuni membri del congresso, chiedendo giustizia. L’uomo è stato accolto oggi nella Camera del Senato, per comprendere meglio il suo dolore e cosa provi ora la popolazione di colore.

George Floyd, il fratello al Congresso: “Ucciso per 20 dollari!”

Parlando alla commissione giustizia della Camera, l’uomo ha interrogato i politici presenti chiedendo di agire con durezza contro i 4 poliziotti rei di aver ucciso il fratello. “Sono qui per mio fratello George, sono qui per ottenere giustizia”, ha detto Philonise con rabbia, mentre stava per esplodere a piangere. “George e’ morto per una discussione su 20 dollari. E’ questo che vale un afroamericano nel 2020? Appena 20 dollari?“. L’uomo ha quindi chiesto al governo di riflettere esattamente su cosa stia accadendo.

