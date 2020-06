Con la Fase 3, migliaia di appassionati di calcio e sport aspettano di poter tornare a solcare i campetti amatoriali e giocare a calcetto. Dall’Abruzzo, arriva l’apertura con nuove regole

Con l’avvio della Fase 3, diverse attività sportive singole e di squadra stanno riprendendo il loro corso. Tra poco più di due giorni, il calcio italiano tornerà a fare compagnia a milioni di appassionati, dopo oltre 3 mesi di stop. Se a livello professionistico è stato tutto deciso, con nuove regole e protocolli di sicurezza, la situazione è diversa a livello amatoriale.

Uno dei passatempi che più appassiona è sicuramente il calcetto. Gruppi di amici e amanti del calcio, prima del lockdown, si riunivano in circoli sportivi per giocarci e per passare qualche ora in compagnia. Nonostante l’avvio della Fase 3 e la ripresa delle attività sportive, il Governo non ha ancora preso decisioni circa lo sport amatoriale di gruppo.

Fase 3, l’Abruzzo riapre al calcetto: le nuove regole

In attesa di novità da parte del Governo, il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio ha firmato da poco un’ordinanza per permettere la riapertura dei circoli sportivi non affiliati ad organismi sportivi. Tornerà quindi il calcetto amatoriale, seppur con regole ben precise e decisamente stringenti. La Regione ha infatti emanato un protocollo di sicurezza molto dettagliato, che consiste in misure da seguire dentro e fuori dal campo di gioco.

Prima dell’ingresso, ogni persona dovrà essere sottoposta alla misurazione della temperatura corporea e dovrà avere con sé un’autocertificazione che attesti il suo buono stato di salute. Bisognerà arrivare già vestiti, in quanto gli spogliatoi saranno inagibili e non ci si potrà fare la doccia. Obbligatorio, ovviamente, mantenere il distanziamento sociale e utilizzare le mascherine prima e dopo l’attività sportiva.

Ci sono però novità anche da seguire all’interno del campo di gioco, durante le partite vere e proprie. Vietato sputare o starnutire sul terreno di gioco, ma avere con sé un fazzoletto per ogni evenienza. Vietato poi sedersi o sdraiarsi sul campo per riposare, così come non sarà consentito toccare il pallone con le mani (se non con l’utilizzo di guanti). I portieri potranno fare ciò, ma igienizzando i guantoni. Infine, non si potranno effettuare scivolate, contrasti e marcature a uomo.

