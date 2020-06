Fase 2, si lavora per nuovi allentamenti delle misure e nuove riaperture. Lo ha affermato Roberto Speranza, ministro della Salute, nell’Informativa al Senato.

L’Italia, presto, potrebbe riaprire in maniera quasi definitiva. Perché malgrado la ripresa e il rilancio di tante abitudini e attività in questa fase 2, ce ne sono tante altre ancora ferme a causa dell’emergenza coronavirus. E proprio queste, riferisce il ministro Roberto Speranza, potrebbero presto ritornare in corsa.

Fase 2, altri allentamenti in vista: parla Speranza

“Con il prossimo Dpcm dovremmo decidere eventuali ed ulteriori misure di allentamento, ci lavoreremo subito dopo questo passaggio parlamentare”, ha infatti ammesso il referente della Salute nell’Informativa al Senato.

Anche perché la pressione è tanta, come riferito dal politico: “Registriamo una forte richiesta di riapertura di attività ricreative e ricettive. Centri termali, parchi tematici e rifugi alpini, per esempio, chiedono di poter tornare alla normalità. Presto decideremo anche sulle attività congressuali e sugli eventi fieristici, previa adozione di specifiche misure di sicurezza”.

Le riaperture in arrivo

Ma tutto, in ogni caso, propende per la riapertura: “Servirà cautela – continua Speranza – ma anche qui la strada non può che essere quella di una graduale ripresa”. Un pensiero doveroso va anche ai centri estivi: “Data l’autorizzazione nel farli ripartire il prossimo 15 giugno, stiamo lavorando affinché ci siano specifiche modalità affinché queste avvengano nel modo più sicuro possibile. Particolare attenzione deve essere data alla fascia dei bambini di 0-3 anni”, ha evidenziato il ministro.

Nella stessa data riapriranno anche cinema e teatri e non solo: “Il limite sarà di 200 persone al chiuso e 1.000 all’aperto. Sempre il 15 ripartiranno anche le attività ludiche e le zone ricreative per i bambini”. Riferimento inevitabile poi alle scuole: “Stiamo lavorando per una riapertura a settembre in tutta sicurezza. Per me questa riapertura ha la priorità assoluta, e ci metteremo tutte le nostre forze e risorse per riuscirci”.