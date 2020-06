Estate 2020: l’Europa inizia, timidamente, a riaprire i confini e sono in molti a chiedersi dove sarà possibile trascorrere le prossime vacanze estive.

Quello relativo alle prossime vacanze estive è uno dei dubbi più persistenti tra gli italiani. Ora che l’Europa ha iniziato a riaprire i confini, ci si chiede quali siano i Paesi dove si potrà entrare liberamente (senza obbligo di quarantena) e, soprattutto, a partire da quale data. I dubbi sono stati sciolti proprio nelle ultime ore, a seguito degli incontri tra il Ministro degli Esteri Di Maio e i suoi colleghi europei. La data che al momento fa da “spartiacque” sembra essere quella del 15 giugno, ovvero il prossimo lunedì.

Come riporta il Corriere della Sera, recentemente è arrivato l’annuncio, da parte del Ministro greco Dendias, riguardo l’apertura da parte della Grecia. “A partire dal 15 giugno, la Grecia toglierà gradualmente, le limitazioni”. Sempre a partire da quella data, dai epidemiologici permettendo, gli italiani potranno varcare i confini con la Slovenia, senza obbligo di isolamento. La Croazia, come leggiamo dalla fonte, ha riaperto già dallo scorso 29 maggio. Unica limitazione che i croati hanno imposto è la seguente: i turisti dovranno presentarsi alla frontiera muniti di prenotazione dell’albergo o della struttura dove intendono recarsi.

Turismo: dove gli italiani potranno trascorrere l’estate

Il 15 giugno, come riporta il Corriere, è una data simbolica da questo punto di vista. Infatti, da quanto si apprende, fino a quella data gli ingressi in Germania saranno consentiti solo per motivi di lavoro o di residenza. Anche i viaggi in Finlandia sono “sconsigliati” fino alla data del 15 giugno. A partire dall’emblematica data, anche l’Olanda smetterà di “consigliare” ai turisti l’auto-isolamento di 14 giorni.

Sospesi, fino al 15 giugno, i voli diretti in Marocco e Polonia. Come leggiamo dalla fonte, ancora non sono presenti voli per recarsi in Russia, Stati Uniti, Messico, Canada e Madagascar. Al momento, anche il Portogallo è irraggiungibile.

Le autorità spagnole hanno invece deciso di usare una cautela ancor più rigida. Rispetto a gran parte dei Paesi europei, il governo di Madrid non consentirà l’ingresso a turisti italiani almeno fino al 21 giugno. Discorso diverso per chi deve viaggiare per motivi lavorativi.

