Dalai Lama pronto a diventare una star anche nel mondo della musica. Il 6 luglio debutterà con il suo primo cd in stile New Age

Il Dalai Lama è pronto per aprire una pagina nuova nella sua lunga vita. Il prossimo 6 luglio il leader dei buddhisti compirà 85 anni, ma il regalo lo farà al resto del mondo. Uscirà infatti quel giorno il suo primo cd intitolato ‘Inner World’. In tutto undici tracce nella quali il Dalai Lama recita il mantra del Buddha della compassione.

Un disco New Age senza nessuna pretesa di irrompere nel mondo della musica. Piuttosto servirà a fornire e alcuni insegnamenti spirituali con il sottofondo di una musica tradizionale tibetana. Il monaco, incarnazione per i suo devoti della divinità della compassione Avalokitesvara, parlerà accompagnato da suoni di chitarre, sitar, flauti e batterie. E le musiche sono state appositamente composte da una coppia di artisti neozelandesi, Junelle e Abraham Kunin. Ci provavano da anni, sono riusciti a rompere la sua proverbiale ritrosia per un progetto che finanzierà un programma educativo sviluppato assieme alla Emory University.

Come spiega il Dalai Lama in un comunicato “lo scopo della mia vita è quello di servire il più possibile. E la musica può aiutare le persone in un modo in cui io non posso”. Il disco sarà pubblicato da Khandro Music e Hitco Entertainment, la stessa etichetta che pubblica ad esempio Jennifer Lopez.

Il Dalai Lama incide un cd ma l’intento di tutto il progetto è benefico



Nel primo disco del Dalai Lama saranno presenti artisti provenienti da tutto il mondo, come la sitarista Anoushka Shankar (nominata ai Grammy). Suonerà in uno dei brani, intitolato ‘Ama La’. Il primo singolo è stato appena rilasciato su Youtube e non a caso si intitola ‘Compassion’. Qui il Lama ripete il mantra principale del buddhismo tibetano, ‘Om Mani Padme Hum’. E tra le parole compare più volte ‘loto’, altamente simbolico per i buddhisti perché nasce incontaminato in specchi d’acqua impuri. Un paragone con il mondo moderno, dedito più al materialismo che alla spiritualità.

Anche le altre tracce del cd hanno collegamenti mistici. Ci sono ‘Purificazione’ e Protezione, ‘Guarigione’ e ‘Coraggio’, ma anche ‘Bambini’, un chiaro riferimento a quelli che benefioceranno dei proventi delle vendite. Sarà finanziato il Mind & Life Institute, programma per l’apprendimento sociale, etico ed emotivo nelle scuole in alternativa ai programmi tradizionali.

L’idea dell’album era stata presentata per la prima volta al Dalai Lama molti anni fa. Poi, dopo diversi tentativi inutili, nel 2015 gli autori si sono recati in India dove il Dalai lama vive da più di 60 anni. Qui hanno consegnato una lettera a uno degli assistenti, riuscendo finalmente a suscitare il suo interesse. E oggi quiel progetto è diventato finalmente realtà.