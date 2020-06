La Fondazione GIMBE, attraverso un comunicato stampa ufficiale, ha smentito le ultime dichiarazioni dell’Oms, riguardo la trasmissione del virus da parte degli asintomatici.

Le recenti dichiarazioni della dottoressa Maria Van Kerkhove, capo del team tecnico anti Covid-19 hanno fatto molto discutere. Le dichiarazioni riguardano la trasmissione del virus da parte degli asintomatici. Secondo la dottoressa, è infatti “È molto raro che una persona asintomatica possa trasmettere il coronavirus“. Le dichiarazioni, sono poi state immediatamente rettificate, come riporta il comunicato GIMBE, sostenendo che si riferivano a un “set di dati limitato”.

Eppure, le recentissime evidenze scientifiche, riportate nel comunicato della Fondazione hanno smentito a pieno titolo quanto sostenuto nei giorni scorsi dall’Oms. Dalle analisi sostenute dagli addetti ai lavori è risultato che tra le persone infette dal virus, circa il 40-45% non presentano sintomi ed è proprio questo che ha portato il virus a “diffondersi in maniera silenziosa ed estesa”.

Asintomatici: la Fondazione GIMBE smentisce l’Oms

Ma non è tutto. In base a quanto si apprende dal comunicato stampa odierno, gli esperti sono d’accordo nel confermare che gli infetti che non presentano alcun sintomo risultano essere almeno il 30%. Questo è spiegato dal fatto che non sempre è possibile distinguere una fase “pre-sintomatica” da un soggetto privo si sintomi.

Ma il punto più rilevante dell’intera documentazione riguarda proprio la trasmissione. Secondo i dati raccolti, infatti, si può stabilire che “i soggetti asintomatici possono trasmettere il virus” anche per un periodo di tempo prolungato. Verosimilmente, i giorni di trasmissione possono superare anche le due settimane. Ma non è tutto: ci sono diversi studi, condotti principalmente in Lombardia, che sostengono che la carica virale di un soggetto asintomatico è pressoché simile a quella di un soggetto che presenta sintomi.

Altro punto importante, ribadito dal comunicato, riguarda le lesioni che possono presentare anche i soggetti asintomatici. In base a quanto si apprende, infatti, l’assenza di sintomi non equivale ad assenza di lesioni: “nelle due coorti che hanno sottoposto a Tac i soggetti inclusi, sono state rilevate anomalie polmonari subcliniche, di incerto significato, che richiedono ulteriori studi”.

F.A.

