Uno studio internazionale, al quale hanno preso parte anche gli esperti di Tor Vergata e dello Spallanzani, è stato pubblicato sull’archivio online Biorxiv. In esso sono state analizzate le proprietà degli anticorpi monoclonali nel trattamento del Covid-19. Si apre alla possibilità che gli anticorpi sintetici possano bloccare l’infezione da Covid-19.

“Gli anticorpi monoclonali sono immunoglobuline identiche che in singolo clone di cellule può generare. Oggi abbiamo diversi metodi che ci permettono di sintetizzarli grazie alla genetica ricombinante”, questa la spiegazione iniziale del genetista Giuseppe Novelli.

Gli anticorpi sintetici potrebbero adattarsi alle mutazioni del virus

Per sintetizzare gli anticorpi, il team ha fatto fede all’immensa libreria proveniente da Toronto. La procedura utilizzata ha permesso di trovare gli anticorpi sintetici che si possono isolare in tempi brevi. Inoltre, essi, potrebbero adeguarsi alle mutazioni del virus. Una volta decise le linee guida, quindi, in poche settimane si potrebbe ottenere un anticorpo isolato.

Il genetista dell’Università di Tor Vergata si è detto anche molto soddisfatto della forte collaborazione tra Italia, Canada e Stati Uniti, che sta avvenendo in grande sintonia. Tutto ciò è un passo avanti nella ricerca.

Tornando al nostro paese, ci si sta impegnando nella realizzazione di anticorpi monoclonali da utilizzare nelle fasi di sperimentazione clinica. Questa metodologia potrebbe portare a risultati efficaci in 5-7 mesi.

