Coronavirus, Walter Ricciardi bacchetta l’Oms. Consigliere del ministro Speranza e membro proprio dell’Organizzazione Mondiale della sanità, l’esperto smentisce quanto detto dall’istituto sugli asintomatici.

Gli asintomatici infettano eccome, e l’Oms ha sbagliato nell’affermare il contrario. A riferirlo è direttamente Walter Ricciardi, membro proprio dell’Organizzazione mondiale della sanità e Consigliere del ministro Roberto Speranza.

Coronavirus, Ricciardi ‘bacchetta’ l’Oms sugli asintomatici

Intervistato da Rai 3, il medico ha di fatto smentito l’Istituto mondiale: “Dall’Oms – riferisce – è giunta una risposta inaccurata e sbagliata. Perché la trasmissione da asintomatici è tipica di questo virus ed è ciò che ha fatto la differenza sia con la Sars in passato che con la Mers adesso”.

Secondo l’esperto, sono due i motivi alla base di questo scivolone: un errore di comunicazione innanzitutto, l’enorme stress dell’organizzazione dall’altro: “Sono colleghi sono pressione da mesi e mesi, ed è anche per questo che c’è stato questo errore. Ma se non ci fossero sarebbe un grande problema, perché è l’unica organizzazione che può combattere la pandemia”.

Ricciardi opta dunque anche per il buonsenso. Criticare quando è necessario ma appoggiare soprattutto chi è in prima linea a tutelarci: “Dobbiamo sostenere l’Oms, criticarla quando commette errori tipo come questi ma di certa non abolirla o infierire. In questo caso si è trattato di una risposta inaccurata e senza alcuna evidenza scientifica, ma dobbiamo appoggiarli anche perché da questa tragedia o si esce tutti insieme o non lo farà nessuno”.

