Coronavirus, il caldo fermerà la pandemia? La teoria circola da mesi ma non c’è stata mai nessuna conferma. Ora arriva la risposta dell’Oms

Coronavirus, il caldo fermerà la pandemia e quindi con l’arrivo della vera estate gli italiani (ma non solo) potranmno respitrare? Una teoria che circola da mesi, mai in realtà suffragata da dati concreti. E adesso arriva anche la risposta dell’Oms che conferma tutti i dubbi maturati fino ad oggi.



Michael Ryan, capo del programma per le emergenze sanitarie dell’Oms oggi l’ha detto chiaramente: “Non abbiamo ancora indicazioni su come Covid-19 evolverà in futuro. Ciò che posso dire ora è che non possiamo contare su stagione e temperature per fermare il virus”. Anche l’Organizzazione sa che le temperature potrebbero avere un ruolo importante. E ci sono esperti che confermano come stando più tempo all’aperto si corrono meno rischi.

In realtà però al momento in Sudamerica ora c’è un forte aumento persistente dei casi e questo è preoccupnte. Come ha spiegato Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Oms per il Coronavirus, “è importante continuare a fare i test dell’influenza dove questo virus circola, cioè nei Paesi dell’emisfero Sud”.

Coronavirus e caldo, molti studi dimostrano che non c’è rapporto



L’ultimo studio in proposito arriva da un team di ricercatori dell’Università di Malaga e Consiglio Superiore della Ricerca Scientifica. Hanno esaminato più di una trentina di lavori scientifici internazionali pubblicati a partire da gennaio 2020 sull’effetto della variazione climatica nella diffusione del nuovo Coronavirus. E i

risultati sono stati pubblicati sulla rivista Geographical Investigations.

La conclusione? Non esiste prova scientifica che possa farci sostenere come l’aumento delle temperature durante l’estate contribuirà a limitare la progressione della pandemia.

Alcuni sono arrivati a questa conclusione senza considerare l’effetto di altri fattori importanti. Come quelli legati ad esempio alla mobilità della popolazione, alla densità geografica in un contesto globalizzato. In pratica il fatto che in condizioni controllate sia stato dimostrato che Covid-19 è sensibile alle alte temperature è relativo. Non vuol dire che questo debba necessariamente avere un’influenza nella progressione della malattia nell’uomo. Quindi dobbiamo sperare nel vaccino.

