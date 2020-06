Coronavirus, astrologo 14enne lo aveva previsto: nuova terribile profezia in arrivo. A settembre scomparirà del tutto ma avremo a che fare con altri problemi maggiori

Ci sono state molte teorie intorno all’origine dell’attuale pandemia di coronavirus, alcune più credibili di altre e innumerevoli ricercatori in tutto il mondo che ne studiano la genesi. Qualunque sia la ragione, la verità è che il virus ha causato il caos praticamente in tutti i paesi con pochi in grado di prepararsi adeguatamente all’impatto del Covid-19.

In India, tuttavia, si è fatto spazio un giovane astrologo di 14 anni che è riuscito a predire il male del secolo con largo anticipo, addirittura con un video pubblicato nell’agosto 2019. Si chiama Abhigya Anand e le sue profezie stanno diventando virali su vari social network.

Coronavirus, astrologo 14enne lo aveva previsto: nuova terribile profezia

Secondo le ultime previsioni di Anand, l’attuale pandemia terminerà definitivamente il 5 settembre 2020. Fin qui tutto bene, il problema è che qualcosa di peggio ci aspetta proprio dietro l’angolo.

Un altro focolaio, infatti, colpirà intorno al 20 dicembre 2020 e sarà più estremo, con catastrofi più accentuate e durerà fino al marzo 2021. Il giovane astrologo spiega che in quel giorno i pianeti di Saturno e Giove saranno “completamente allineati“. Gli effetti di questa congiunzione, afferma Abhigya Anand, causeranno” molte malattie, distruzione e forse carestia “tra la popolazione perché sarà molto difficile per gli agricoltori raccogliere i loro prodotti.

“Non rimarrà alcun essere umano vivente se le persone non agiscono“, avverte.

Ora se sia vero o meno lo vedremo, certo per ora sarebbe meglio attenersi alle regole delle istituzioni scientifiche, prima di rivolgere lo sguardo agli allineamenti astrologici.

