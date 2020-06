Conte parla da Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio si è pronunciato su una serie di argomenti caldi come le indagini dei pm, le accuse dell’opposizione, il rilancio economico e non solo.

Fase 2, indagini in corso e rilancio economico: parla Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio, all’uscita da Palazzo Chigi, si è infatti pronunciato su tutta una serie di argomenti caldi.

Conte parla da Palazzo Chigi

Si parte proprio dall’incontro con i Pm per far chiarezza sui fatti avvenuti da inizio crisi sanitaria: “Le cose che dirò al pubblico ministero come persona informata sui fatti, le dirò al pubblico ministero e non le posso anticipare ovviamente. Riferirò doverosamente tutti i fatti di mia conoscenza. Zone rosse di competenza del Governo? Non sono affatto preoccupato. Non è un atteggiamento di arroganza, non commento le parole del procuratore anticipate dalla Rai. Ci confronteremo venerdì e riferirò tutti i fatti di cui sono a conoscenza, con piena serenità”.

L’opposizione, nel frattempo, incalza: “Ho letto una dichiarazione delle forze di opposizione e mi sorprende. Lo sanno bene anche loro che hanno avuto carichi istituzionali che quella villa Pamphili, quel casino, è la sede istituzione di alta rappresentanza della presidenza del Consiglio. Quindi il fatto di invitarli lì per confrontarci e come progettare l’Italia che vogliamo e del rilancio, è un gesto di attenzione anche nei loro confronti. Abbiamo fatto tanti ricevimenti di Stato e dunque un luogo più istituzionale di questo non si può”.

Conte torna poi a parlare delle indagini in atto: “Ho urgenza di riferire alla commissione parlamentare. Mi dicono che non è usuale che un presidente del consiglio sia chiamato a riferire in una commissione d’inchiesta parlamentare, ma appena possibile sarò lì a riferire. Tutte le indagini e le inchieste ben vengano: i cittadini hanno il diritto di conoscere e noi che abbiamo responsabilità istituzionali di rispondere”.

Potrebbe interessarti anche —–> Fase 2, Speranza: “Lavoriamo per nuovi allentamenti delle misure”

Ma dal punto di vista personale preferisce non esprimersi in merito: “Se c’è una richiesta di un’indagine parlamentare, non spetta al presidente del Consiglio un commento. Evidentemente è un’iniziativa parlamentare e il Parlamento deciderà. Così come se c’è un’inchiesta della procura di Bergamo, è giusto che il presidente del Consiglio sia chiamato come persona informata sui fatti”.

“Pm? Sono a posto con la coscienza”

Il presidente Conte non si dice preoccupato e spiega perché: “Il mio è un atteggiamento sereno, ma non di chi ha ostenta arroganza e presunzione ma di chi ha agito con scienza e coscienza ogni volta che ha preso delle decisione. Alle volte sono state anche molto difficili, perché ci sono stati tanti decessi e tante persone che hanno sofferto. Ma io sono molto tranquillo e a posto con la coscienza: abbiamo fatto il possibile per salvaguardare la nostra comunità nazionale”.

Nel frattempo si prepara il rilancio: “Da lunedì inizierà un confronto con la parte produttiva del Paese. Sarà un confronto di lavoro molto concreto. Questa sera e domani mattina avremo anche un confronto con i gruppi della maggioranza, le forze che sostengono il governo. Vogliamo che questo piano sia quanto più condiviso possibile. Voglio sottolineare, e questo ci deve rendere tutti orgogliosi, che a livello europeo hanno apprezzato molto che ci siamo messi subito a lavoro per potenziare gli investimenti, per elaborare progetti e riforme strutturali che vanno bene al Paese…”.

E’ questa, invece, la situazione economica: “Si stanno attuando tutte le misure che abbiamo predisposte, gli 80 miliardi ovviamente hanno richiesto e stanno richiedendo un po’ di tempo. Valutiamo l’impatto che avranno, le valutazioni le faremo quando ci sara piena attuazione. Ma è chiaro che dobbiamo essere pronti anche per interventi più immediati. Quando parliamo il piano di rilancio, questa riguarda la somma che riusciremo a stanziare anche tramite i progetti europei. Non è escluso che dovremo intervenire anche in tempi più immediati. Siamo disponibili a fare tutto ciò che serve agli italiani, nei limiti, ovviamente, di un piano di finanza pubblica di cui dobbiamo tener conto”.

Conte, su domanda, ritorna poi sull’opposizione che vuole un incontro in Parlamento e non a villa Pamphil: “Credo di aver dimostrato di andare in Parlamento in tutte le occasioni possibili e immaginabili. Ci sarò anche settimana. Credo che accusarmi di evitarmi al confronto al Parlamento sia un’accusa un po’ ardita”. Si conclude invece sulla fase 2: “Stiamo predisponendo un DPCM su alcuni interventi in scadenza, ma nulla che cambi il quadro attuale. Vedo dei cittadini molto responsabili e un’Italia pronta a questa nuova fase. Dobbiamo rispettare il distanziamento sociale altrimenti usiamo le mascherine, ma non possiamo bloccare un Paese“.