Zero contagi locali per la Cina, i 3 positivi provengono dall’estero

Zero contagi per la Cina continentale nella giornata di ieri. Zero, a livello locale, perché sono stati invece rilevati 3 nuovi contagi provenienti dall’estero. Questo è quanto fa sapere la Commissione Sanitaria Nazionale cinese: 2 casi sono stati poi confermati dalla Regione autonoma della Mongolia Interna ed uno a Tianjin.

Per finire, c’è un altro sospetto: c’è una segnalazione di un possibile caso proveniente dall’estero, a Shanghai.

Covid-19, lo studio di Harvard che fa infuriare la Cina

Covid-19: un recente studio effettuato ad Harvard sostiene che il virus, con ogni probabilità circolava a Wuhan già in autunno. Come riporta Open, lo studio è stato portato avanti con l’ausilio della Boston University of Public Health e il Boston Children’s Hospital. In base a quanto si apprende, ci sono due motivazioni principali, che hanno portato gli studiosi a ipotizzare la circolazione del virus già dal mese di ottobre.

In primis, come leggiamo dalla fonte, sembrerebbe esserci uno studio relativo ai movimenti automobilistici dei cittadini cinesi verso gli ospedali. I dati hanno registrato un maggior affollamento delle autovetture nei parcheggi degli ospedali di Whan, proprio nei mesi immediatamente precedenti allo scoppio dell’epidemia. Ma c’è anche un’altra motivazione.

Come riporta Open, l’altra motivazione che ha spinto gli studiosi di Harvard a ipotizzare quest’anticipazione della circolazione, riguarda le ricerche degli utenti sui motori di ricerca. Infatti, in base a quanto si apprende, l’inserimento delle parole come “diarrea” o “tosse” ha registrato il suo picco proprio tre settimane prima dell’escalation del Covid-19 in Cina.