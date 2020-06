Belen indossa solo l’intimo bianco: web letteralmente in tilt dopo la pubblicazione della Foto da parte della bellissima argentina.

Non vive un momento felicissimo con il compagno Stefano De Martino, ma Belén Rodríguez torna a deliziare i suoi tantissimi fan grazie alla sua straordinaria bellezza. La modella, conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina è una delle donne più seguite e corteggiate su Instagram con 9,5 milioni di follower e non perde occasione per mostrare a tutti il suo fascino ineguagliabile e una bellezza quasi unica. Proviamo, dunque, ad entrare nel dettaglio dello scatto appena pubblicato…

Belen esagerata con l’intimo bianco: ecco la Foto

Nelle Foto in questione, 4 per la precisione, si vede la bellissima Belen indossare un intimo bianco davvero intrigante e dei tacchi vertiginosi che mettono in risalto le sue bellissime gambe. La 35enne originaria di Buenos Aires è sempre più bella e il pubblico maschile di Instagram immediatamente ha invaso la sua pagina di like e complimenti di ogni tipo. Ecco le FOTO appena pubblicate da Belen sulla propria pagina Instagram:

