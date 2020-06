Distanziamento sociale sarà probabilmente tra le parole dell’anno. Apple brevetta un software pre realizzare selfie di gruppo nel rispetto delle distanze. E non solo.

Il 2020 lo ricorderemo probabilmente come l’anno del distanziamento sociale, misura primaria e fondamentale per contenere il contagio da Coronavirus. Una misura che tuttavia impatta inevitabilmente sulle abitudini delle persone e sulle loro relazioni sociale. Basti pensare ad esempio ai selfie di gruppo con gli amici, protagonisti indiscussi sui profili social ma ora potenzialmente diventati un fattore di rischio.

Apple in tal senso ha inoltrato richiesta per la registrazione di un brevetto. Un software per gli iPhone in grado di comporre foto di gruppo senza che i partecipanti siano necessariamente nello stesso luogo.

Selfie di gruppo, Apple vuole renderli possibili anche a distanza

Una nuova funzione dunque, o meglio, un’idea. Il brevetto per il “synthetic group selfie” infatti – questo il nome che figura nella richiesta inoltrata all’Ufficio Brevetti americano – potrebbe anche rimanere inutilizzato. E’ prassi per tutte le big della tecnologia infatti registrare ogni nuova tecnologia, la maggior parte delle quali poi non debutterà mai sui dispositivi.

In questo caso parliamo di una richiesta di registrazione risalente al 2018, dunque ben prima dell’epidemia di Coronavirus. Il software pensato da Apple permetterebbe di “cucire” in automatico selfie scattati separatamente, rimuovendo gli sfondi per poi generare un’unica foto di gruppo omogenea.

La stessa tecnologia consentirebbe anche la registrazione di video o la trasmissione in streaming, raggruppando virtualmente anche qui i partecipanti situati in luoghi diversi.

