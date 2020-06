X Factor 2020 giudici: due ritorni e due sorprese nel talent di Sky al via il prossimo autunno. I nomi annunciati da Alessandro Cattelan

X Factor 2020, i nomi dei giudici per il talent targato Sky sono ufficiali. Li ha annunciati questa sera Alessandro Cattelan che ancora una volta condurrà la sfida tra dodici cantanti e gruppi sconosciuti al grande pubblico. Alcune indiscrezioni degli ultimi giorni sono state confermate ma c’è anche qualche sorpresa, con due ritorni.

Dietro al bancone dei giodici di X Factor 2020 infatti saranno seduti Mika e Manuel Agnelli, che quel ruolo lo conoscono bene. Ruolo inedito invece per Emma e Hell Raton ‘aka’ Manuel Zappadu. Questa estate saranno loro a selezionare i nuovi concorrenti e poi ne dovranno gestire tre per portarli sino alla finalissima.

Manuel Agnelli torna in quella che è stata la sua casa per tre stagioni consecutive, dal 2016 al 2018. Successivamente il leader degli Afterhours si è dedicato ad altro: un docufilm sulla sua band, il tour ‘An Evening with Manuel Agnelli’. Ma anche il doppiaggio del film documentario dedicato a Caravaggio.

Ritorno atteso anche per Mika: la popstar libanese, ma britannico d’adozione, manca dal 2015 (pure per lui tre edizioni). Dopo però ha fatto molto altro, con alcuni show apprezzatissimi in tv, i suoi tour e la partecipazion e come ospite a Sanremo 2020.

💥 @mikasounds, @MarroneEmma, @Machete_Mnlt e #ManuelAgnelli sono i giudici di #XF2020! 💥 pic.twitter.com/nQA7SyPWjz

— X FACTOR (@XFactor_Italia) June 9, 2020

Molto atteso invece il debutto di Emma. In questi giorni la cantante salentina è finalmente uscita dall’incubo del cancro che l’aveva colpita di nuovo lo scorso anno. E anche se è saltato il concerto di maggio all’Arena di Verona per celebrare i dieci anni di carroera, si rifarà. Meno noto a tutti, ma famoso nel mondo giovanile è Hell Raton (Manuel Zappadu all’anagrafe). Lui è tra i fondatori dieci anni fa della Machete Crew insieme al corregionale Salmo. Oggi è Ceo e direttore creativo della Machete Empire Records ed è attivissimo in vari settori.

X Factor 2020, le prime parole dei nuovi giudici nel talent di Sky Uno



Alessandro Cattelan ha introdotto tutti in nuovi giudici di X Factor 2020 nell’ultima puntata del suo show, EPCC. Hell Raton ha detto di essere alla ricerca del talento del futuro. “Mi voglio divertire tantissimo e X Factor fa quello che io faccio da dieci anni per Machete, cioè scoprire talenti”. Quindi si metterà al servizio dei giovani e aiutarli a trovare la via giusta per esprimersi.

Emozionatissima Emma: “Spero di essere all’altezza del ruolo anche perché ho sempre amato le sfide. Stiamo vivendo un periodo strano e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà diversa dalle precedenti”. E ha svelato di averlo detto a Maria De Filippi ancora prima di svelarlo a sua madre. Queen Mary le ha fatto i complimenti perché per lei è un orgoglio vedere la carroera che sta facendo.

Mika invece era in collegamento da Atene: per lui sono tutti compagni di viaggio nuovi, anche se li conosce. Lui torna con motivazioni fortissime, altrimenti non avrebbe accettato la sfida. Infine Manuel Agnelli: “Mi piace molto il progetto che si sta costruendo attorno a questo nuovo X Factor. Quello di portare la voce di un modo di fare musica lontano dalle logiche dei numeri e del risultato a tutti i costi”.