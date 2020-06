Vuoi scoprire chi spia il tuo profilo e le chat di WhatsApp? Ora è possibile: ecco come tutelare la privacy con un semplice metodo

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più usata nel mondo occidentale, spesso è andata incontro a problemi di privacy. In passato ci sono stati degli episodi criptici legati alle chat e, anche se questi casi sono diminuiti, l’attenzione per la tutela della protezione dei propri dati personali è sempre alta. In piena emergenza Coronavirus, con centinaia di milioni di persone costrette a stare in casa per il lockdown, l’app è stata utilizzata da moltissimi utenti e questo ha portato i proprietari. Inoltre WhatsApp, imitando Instagram e Facebook, ultimamente ha deciso di puntare su elementi come le ‘Storie’, ha costretto i proprietari ad uno sforzo ulteriore per proteggere gli account di ognuno di noi.

WhatsApp, il metodo per scoprire chi spia il tuo profilo e le chat private

Rimanendo sul tema delle ‘Storie’, a differenza degli altri social network su WhatsApp al momento non è sempre possibile controllare chi visualizza il nostro contenuto. Eliminando le spunte blu di visualizzazione, infatti, è facile nascondere la propria attività. Come riportato dal sito specializzato ‘Tecnoandroid‘ per scoprire in tempo reale chi dei tuoi contatti delle rubrica sta visitando il proprio profilo, basta andare su Google Play Store, che offre una vasta offerta di cosiddette ‘app tracker‘. Queste ultime sono delle semplici applicazione che, se collegate al proprio profilo di WhatsApp, garantiscono un monitoraggio costante di tutte le attività della piattaforma. In questo modo sarà possibile scoprire chi ci ha spiati, visualizzando, storie, foto profilo o il nostro account.

