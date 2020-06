The Last of Us 2 sarà uno dei giochi più personalizzabili e complessi della storia dell’umanità, che permetterà anche a sordi e ciechi di videogiocare.

Dopo 7 lunghissimi anni di attesa, finalmente The Last of Us Part 2 uscirà su console. Il gioco, che come per il primo sarà il canto del cigno della propria generazione di console, promette essere un’opera d’arte. Le immagini, i video gameplay, le storie, i primi accenni dei recensori. Tutto solca la strada verso un titolo che fa dell’eccellenza in ogni campo la sua caratteristica principale.

Il capo del progetto nonché scrittore, Neil Druckmann, ha sempre sostenuto che lo scopo del progetto fosse creare un gioco particolare, indimenticabile. I temi saranno assolutamente adulti, forti, un pugno allo stomaco senza precedenti. Ma anche un’esperienza videoludica accessibile a tutti, compresi i giocatori con forti limitazioni fisiche che non godono appieno degli altri giochi.

The Last of Us 2, 60 opzioni in game ciechi e sordi giocheranno – VIDEO

Per rendere l’esperienza di TLOU 2 accessibile a tutti, Naughty Dog ha inserito ben 60 opzioni di personalizzazione all’interno del gioco. L’esperienza sarà profondamente modificabile, permettendo a chiunque di poter giocare. Ci saranno delle palette cromatiche per aiutare chi soffre di problemi nel riconoscere ed identificare i colori, o chi non è capace di mettere a fuoco perfettamente le figure.

Ma anche le persone completamente cieche potranno giocare, con un sistema di comandi e di movimento che si basa su un assistente in grado di guidare il giocatore. Ogni volta che ci sarà un’ostacolo, un oggetto con cui interagire, un nemico o un punto di interesse, un suono diverso avvertirà il videogiocatore.

