Temptation Island 2020 è pronto a partire. Dopo settimane di chiusura dei lavori a causa del lockdown, è stata annunciata la data della messa in onda.

Mediaset ha annunciato la data della messa in onda della nuova stagione di Temptation Island. Il programma ripartirà martedì 7 luglio, su canale 5, in prima serata. Come riporta The Italian Times, il sito Publitalia ha reso noti i palinsesti di Mediaset per i mesi di luglio e agosto. Il programma andrà dunque in onda, come di consueto, il martedì sera.

Ciò che ci si chiede, al momento, è come il reality sia stato organizzato, al fine di mantenere le norme di sicurezza, caratterizzate principalmente dal distanziamento. Ad ogni modo, il programma, incentrato sull’amore e sulle tentazioni delle coppie di fidanzati, tornerà nelle case degli italiani a partire da questa estate.

Leggi anche >>> X Factor, ex concorrente trovata morta con una coltellata alla gola

Temptation Island 2020: chi conduce?

Molti si sono chiesti anche chi sarà a condurre il reality per la stagione 2020. Ebbene, l’annuncio è stato dato e la scelta, in base a quanto si apprende, è ricaduta ancora una volta su Filippo Bisciglia. Sarà lui, come leggiamo dalla fonte, ad assumersi il compito di raccogliere le sensazioni e le testimonianze delle coppie di fidanzati.

Come di consueto, le sei coppie che partecipano al programma, saranno raggiungeranno la Sardegna. Successivamente, le coppie saranno divise e portate nei rispettivi villaggi, dove incontreranno i cosiddetti “tentatori”.

Ogni settimana le coppie avranno modo di confrontarsi davanti al consueto falò, dove il conduttore potrà far vedere ai rispettivi partecipanti, come si è comportato il partner nel corso della settimana.

La produzione ha reso noto il luogo dove si svolgerà il programma. La location, come riporta The Italian Times, sarà la stessa degli anni passati, ovvero, il villaggio Is Morus Relais, in Sardegna.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus: è morto Franco Galelli, storico cameraman di Mediaset

F.A.