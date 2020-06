Nell’ambito dell’indagine avviata ad aprile, la quale ha visto la chiusura di 200 canali Telegram, iniziano a spuntare i primi indagati

L’indagine avviata ad aprile, dopo la denuncia di Fieg e Agcom, dalla magistratura e coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi sulla pirateria digitale aveva portato alla chiusura di oltre 200 canali Telegram.

In questi ultimi si diffondevano pdf pirata di giornali, riviste, libri e file di brani musicali. Ora, comunque, sono spuntati i primi due indagati da parte della Procura di Bari.Si tratta di due giovani hacker.

La frode, stando a quelle che sono le stime del Gdf, al settore dell’editoria causerebbe danni per 670 mila euro al giorno pari a 250 milioni annui.

Il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, ha espresso il suo più profondo apprezzamento per quanto stanno facendo gli inquirenti. Questi dimostrano sensibilità per il settore dell’editoria e la protezione del diritto d’autore.

Telegram e la pirateria digitale, scattano le denunce per due giovani

I due ragazzi, provenienti da Veneto e Sicilia, sono stati denunciati per violazione della legge che tutela il diritto d’autore e i diritti connessi e per ricettazione, per aver diffuso l’illecito materiale editoriale e musicale. Ier la Guardia di Finanza li ha sottoposti a perquisizioni domiciliari ed ha sequestrato gli strumenti utilizzati per l’attività illecita. Ora si rischiano sanzioni penali ed amministrative molto pesanti. La rete della pirateria non è stata però sciolta, ma di sicuro questo è un importante primo passo.

