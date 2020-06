Candidare il Presidente della Lazio a sindaco di Roma? Secondo alcuni è più di una suggestione per il centrodestra. Lotito, dal canto suo, non ha mai escluso l’ipotesi.

L’idea di candidare il patron della Lazio a sindaco di Roma è, secondo alcuni, più di una suggestione. Come riporta Leggo, la tentazione di candidare Claudio Lotito come avversario politico di Virginia Raggi è una suggestione che ha attraversato i pensieri del centrodestra romano.

Come leggiamo dalla fonte, il presidente Lotito non ha mai escluso l’idea. In una recente intervista rilasciata proprio a Leggo, il patron della Lazio ha anche dichiarato di possedere “un grande senso civico”. Richiamando, come di consueto, l’antichità classica, il presidente ha sostenuto di “avere una visione della Repubblica di Platone“, dove ognuno, nelle sue possibilità, dava un contributo alla comunità.

Leggi anche >>> Caso Zarate, Lotito denuncia Le Iene: “Fatti danni gravissimi!”

Il centrodestra può pensare a Claudio Lotito per le elezioni romane

Il presidente della Lazio ha già avuto a che fare col mondo della politica. Lotito, infatti, alle elezioni politiche del 2018 si era candidato al Senato col partito di centrodestra “Forza Italia”. In quell’occasione, il patron della Lazio non era stato eletto per pochi voti.

In base a quanto si apprende, non sembra esserci nemmeno un’ostilità da parte degli alleati del centrodestra. Come riporta Leggo, infatti, ultimamente c’è anche stato un incontro tra il patron biancoceleste e il leader della Lega Matteo Salvini. Non è da escludere che i due abbiano anche toccato la tematica Campidoglio.

Ciò che rimane da capire, è la posizione di Fratelli d’Italia, che, da quanto si apprende, segue con una certa insistenza i dossier comunali. Intanto, l’ipotesi della candidatura del presidente Lotito si fa avanti.

Potrebbe interessarti anche: Lotito scatenato: “Sfido la Juventus in partita unica”

F.A.