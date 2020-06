Terribile spavento al Milan, un giocatore è stato rapinato in pieno giorno

Vittima di una rapina in pieno giorno, prontamente segnalata alle autorità competenti. Il messaggio di delusione, amarezza su Instagram: “A Milano è tutto a posto? Due ragazzi mi hanno derubato puntandomi una pistola in faccia”. Ancora scosso il numero 7, Samuel Castillejo, ma senza alcun danno fisico.

Per fortuna, infatti, lo spagnolo è uscito incolume dalla rapina, ma senza più il suo orologio. E’ stato sottratto soltanto quello al giocatore rossonero che – più che spaventato – è amareggiato per l’accaduto.

Non solo Milan, una rapina finita male è costata la vita ad una stella della NFL

Morto Reche Caldwell, ex giocatore di football americano ben conosciuto dal pubblico di tutto il mondo per i suoi trascorsi. Etra stato infatti ricevitore nei San Diego Chargers e nei New England Patriots, giocando in attacco con la stella mondiale Tom Brady. Nella nottata italiana è stato ucciso nei pressi della sua abitazione a Tampa, in Florida.

confermata anche dalla polizia locale. Caldwell era uscito di casa, facendovi poi rientro per prendere un indumento. Ma secondo tentativo di rapina. La notizia è stata. Caldwell era uscito di casa, facendovi poi rientro per prendere un indumento. Ma secondo il sito TMZ , non appena fuori, sarebbe stato affrontato da alcuni uomini che gli hanno sparato. Non è ancora chiaro se i colpi siano partiti o meno durante un

Nel 2015 Caldwell era stato condannato a 27 mesi di prigione federale dopo essersi dichiarato colpevole di un’accusa di droga, coem ha rivelato il Tampa Bay Times. Si è scoperto che l’ex giocatore della Nfl aveva ricevuto un pacco con 1,5 chilogrammi di etilone nel maggio 2014. Poi gli investigatori avevano anche trovato un pacco che lui aveva spedito ad Atlanta con 1 chilogrammo di droga, secondo la stampa locale.