Una nuova “polemica” infiamma la Rete, è più corretto scrivere plexiglas o plexiglass? Una diatriba che ha coinvolto anche i politici, fino all’intervento illuminante della Treccani.

C’è sempre spazio per avviare una nuova polemica, soprattutto se riguarda uno dei temi caldi del momento, il plexiglas. O il plexiglass? Già, perché è proprio quella “S” in più o in meno a diventare motivo di dibattito.

A dare risalto alla vicendo lo scontro virtuale a distanza, a colpi di tweet, tra Matteo Salvini e il ministro Azzolina. Il segretario della Lega sposa la prima ipotesi, con una sola “S”, la titolare del Ministero dell’Istruzione. Il tutto nasce ovviamente dall’ipotesi di istallare dei pannelli tra i banchi di scuola per contenere il rischio di contagio. Ipotesi peraltro poi cassata.

Plexiglas o plexiglass? Tra Salvini e Azzolina interviene la Treccani

Un rapido scambio di tweet, con Salvini che ha criticato il Governo per le scelte in tema di riapertura delle scuole. Puntando il dito, appunto, contro l’ipotesi dei famigerati pannelli divisori. Dall’altra parte a rispondere è la Azzolina, sottolineando come, secondo lei, l’ex ministro non sappia nemmeno scrivere correttamente la parola “plexiglas”.

A derimere la questione in modo definitivo è stata allora l’enciclopedia Treccani, approntando una pagina dedicata sul proprio sito web. Il termine corretto dunque è plexiglas, con una esse sola. In questo casa aveva quindi ragione Salvini. La spiegazione è anche semplice: con plexiglas si intende, genericamente, il materiale utilizzato tra le varie cose per realizzare i divisori tanto in voga nel 2020. Plexiglass invece, con due esse, è il nome del celebre produttore tedesco.

Un po’ quello che è successo diverse volte in passato, quando il nome di uno specifico marchio è nel tempo diventato il termine di riferimento per un’intera categoria di prodotti. Pensiamo ad esempio a Scotch per il nastro adesivo o Scottex per la carta assorbente in rotoli.

