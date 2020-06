Padova, ragazzino di 11 anni annega per recuperare un pallone caduto nel fiume. Stava giocando insieme ai due fratelli anche loro piccoli



Padova, ragazzino di 11 anni annega nel fiume Brenta. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi tra i comuni di Grantorto e Piazzola. Come spiegano le cronache locali, in particolare quella de ‘Il Mattino, i bambini stavano giocando nelle vicinanze dell’acqua. E quando il pallone è finito nel fiume, uno di loro ha cercato di recuperarlo.

Ancora non è chiaro cosa sia successo esattamente, anche se una sponda potrebbe avere ceduto all’improvviso. L’undicenne è scivolato in acqua ed è stato trascinato dalla corrente. La sorella più grande, di 15 anni, ha cercato invano di allungare una mano per aiutarlo ma più forte di lei è stata la forza del fiume che lo ha spinto più in là verso il centro del letto del corso d’acqua.

Una signora che passava ha dato subito l’allarme e un uomo arrivato poco dopo ha seguito il piccolo lungo il suo percorso. Ma nessuno è stato in grado di salvarlo e il suo corpo è stato recuperato più tardi nella zona del ponte di Carturo, più o meno 2 km più a valle. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

A ritrovarlo sono stati i vigili del fuoco dei sommozzatori di Venezia con il loro elicottero che ha sorvolato a lungo la zona. In base alle prime informazioni, i ragazzi conoscevano bene la zona. L’undicenne infatti era nato a Cittadella da una famiglia di orgine marocchina e frequentava le scuole a Grantorto. E subito tutta la comunità locale si è stretta attorno alla famiglia.

Cremona e Genova, altri due incidenti gravi che hanno coinvolto bambini

Oggi però altri due paurosi incidenti hanno visto coinvolti bambini piccoli. Il più grave a Izano, in provincia di Cremona. Un bambino di sedici mesi è rimasto gravemente ustionato al petto e adesso è ricoverato all’Ospedale dei bambini Buzzi di Milano. In base ad na prima ricostruzione il bambino si sarebbe rovesciato addosso una pentola di acqua bollente sul petto.

I genitori hanno avvisato il 112. E alla luce della gravità che presentava il piccolo il personale medico ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza di Brescia. Successivamente è stato trasferito d’urgenza all’ospedale milanese, specializzato nelle cure dell’infanzia.

A Genova invece in bambino di 5 anni è caduto dal balcone di casa mentre stava giocando. L’incidente è avvenuto a Cornigliano: secondo le ricostruizioni sarebbe caduto da un’altezza di circa un metro e mezzo riportando un trauma al torace. Subito soccorso, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Gaslini’ in codice rosso. Dopo gli esami, i medici decideranno sulla prognosi e sulle cure.