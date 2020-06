E’ morto Pau Dones, era il cantante degli Jarabe de Palo: aveva 53 anni. Fatale il cancro che gli era stato diagnosticato nel 2015

Il leader della rock band Jarabe de Palo, Pau Dones, è morto questa mattina all’età di 53 anni, come annunciato dalla sua famiglia .

Aveva sofferto di cancro al colon dal 2015 e dopo un iniziale successo nelle cure, nel 2017 Dones aveva informato di aver avuto una ricaduta della malattia.

A causa del brutto male aveva smesso di suonare nel 2018. Tuttavia non si era arreso, tornando a scrivere i pezzi per il nuovo album lo scorso anno. Il lavoro è stato pubblicato il 27 maggio 2020, appena due settimane prima della sua morte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bob Kulick, morto il chitarrista dei Kiss

E’ morto Pau Dones, era il cantante degli Jarabe de Palo: aveva 53 anni

Pau Dones era il leader della rock band catalana di lingua spagnola Jarabe de Palo, il cui primo album includeva probabilmente il suo successo più immortale, “La Flaca” (1996).

Due anni dopo, “Depende” fu un’altra clamorosa affermazione a livello mondiale, così come “Bonito” (2003), altra canzone memorabile.

Da quando il cantante ha annunciato di aver subito un cancro nel 2015 a 48 anni, è diventato un personaggio ispiratore in Catalogna e Spagna nella lotta contro la malattia.

Si è esibito in due concerti per raccogliere fondi contro la ricerca sul cancro nel dicembre 2019.

Dopo essersi trasferito in California, Dones aveva spiegato che stava passando più tempo con sua figlia, facendo lezioni di salsa e surf.

“La vita non è solo musica. Vivevo per la musica e per gli altri. E cosa stavo facendo per la mia famiglia? Guadagnare soldi per pagare le bollette“, ha detto.

“Il futuro non esiste per me, e vivo molto bene senza un piano futuro e senza grandi aspettative“.

Sicuramente mancherà a tutti noi. RIP.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> E’ morta Bonnie Pointer: la cantante americana aveva 69 anni