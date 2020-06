A Lentini, comune nel siracusano, un uomo di 82 anni ha ucciso con due colpi di pistola la badante, che da qualche giorno era andata a vivere a casa sua

Tragedia nel siracusano, dove in un’abitazione del comune di Lentini un uomo di 82 anni ha ucciso a sangue freddo Giuseppina Ponte, la badante che da qualche giorno viveva a casa sua. Antonino Zocco, l’autore dell’omicidio, avrebbe usato una calibro 7.65 detenuta clandestinamente per uccidere la giovane 39enne.

Il terribile episodio, avvenuto intorno alle ore 11 di questa mattina, ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i vicini. Le numerose chiamate hanno permesso ai Carabinieri di giungere sul posto quanto prima e di trovare il corpo della donna in una pozza di sangue. Qualche minuto dopo, i militari sono riusciti ad intercettare Antonino Lentini, dichiarandolo in arresto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, maxi blitz anti Camorra: 59 arresti, indagato il senatore Cesaro

Lentini, badante uccisa a colpi di pistola: le indagini

Poco dopo averlo intercettato, Antonino Zocco è stato portato in caserma e sottoposto all’interrogatorio da parte del sostituto procuratore Marco Dragonetti. Alla fine l’82enne pensionato, condannato per omicidio, ha confessato di aver sparato alla donna in petto a seguito di una lite accesa.

Intanto, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno posto sotto sequestro l’appartamento nel quale c’è stato l’omicidio. Trovata subito la calibro 7.65, tenuta clandestinamente, con cui l’uomo ha sparato in petto alla donna. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe accettato di ospitare Giuseppina Ponte solo qualche giorno fa, per aiutarla in un periodo difficile dettato dalla crisi economica. A poche ore dal trasferimento, poi, la lite che ha portato alla tragedia.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> E’ morto Pau Dones, era il cantante degli Jarabe de Palo: aveva 53 anni