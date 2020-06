Una pantera si aggira nella zona d’Irpinia. A qualche giorno dall’ultimo avvistamento nei pressi della Valle Caudina, arrivano nuove segnalazioni

Da ormai qualche giorno, si parla di una pantera che si aggira in alcune zone della Campania. Sei giorni fa, nel territorio di Roccabascerana (in Valle Caudina), un uomo aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per l’avvistamento di uno strano felino dal pelo scuro. Ieri notte, poi, una nuova chiamata da Summonte, nella zona d’Irpinia.

Un’automobilista, in transito sulla carreggiata, si sarebbe trovato davanti a sé l’incredibile felino, poi scappato nella vegetazione per lo spavento provocato dalla vettura. Una volta aver ascoltato la testimonianza dell’uomo, gli uomini dell’Arma dei Carabinieri hanno avviato le indagini insieme al Corpo Forestale di Avellino, con l’ausilio di un drone che sta sorvolando in queste ore la zona di Summonte.

Irpinia, avvistata pantera a Summonte: le verifiche del caso

La segnalazione di ieri notte, a sei giorni da un altro intervento in Valle Caudina, sta spaventando gli abitanti d’Irpinia. Una pantera si trova nella zona campana, e continua il suo “viaggio” sfuggendo alle ricerche delle forze dell’ordine. Il sindaco di Summonte Pasquale Giuditta, dopo esser venuto a conoscenza del caso, ha autorizzato l’utilizzo di un drone a raggi infrarossi della Analist Group. Questo strumento dovrebbe aiutare i Carabinieri e il Corpo Forestale di Avellino ad individuare il felino.

La voce non ha impiegato molto tempo per iniziare a girare tra gli abitanti del piccolo paesino e delle zone limitrofe, spaventati dalla possibilità di ritrovarsi davanti un animale così pericoloso. Anche nelle settimane precedenti alla segnalazione in Valle Caudina, diverse persone avevano avvisato le forze dell’ordine della possibile presenza di un grosso animale dal pelo scuro.

