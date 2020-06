Irene Pivetti, perquisizioni della Gdf: inchiesta per riciclaggio. A quanto risulta non sarebbe coinvolta la storia dell’importazione di mascherine dalla Cina

Brutto risveglio per Irene Pivetti questa mattina. La Guardia di Finanza di Milano sta infatti perquisendo proprio in queste ore la sua abitazione e la sede di alcune società a lei intestate, per un’inchiesta sul riciclaggio di denaro.

L’indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese, affonda le radici a diversi mesi fa e non è collegata alle ultime vicende di import di mascherine dalla Cina.

L’inchiesta per riciclaggio sull’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è coordinata dal pm Giovanni Tarzia. Il fascicolo della Procura di Milano è aperto ormai da tempo e non riguarda le vicende relative all’emergenza coronavirus. Oggi nelle perquisizioni sono stati requisiti alcuni documenti relativi alle società riconducibili all’imprenditrice.

Discorso diverso invece l’indagine riguardante la ‘Only Logistics Italia’, società controllata dall’ex esponente della Lega. Il procedimento, in cui si procede per il reato di frode nelle pubbliche forniture, riguarda l’importazione di maschere dalla Cina senza la giusta certificazione. Per tale motivo i magistrati di piazzale Clodio, avevano requisito una serie di documenti nella sede della Protezione Civile, per approfondire i contratti di fornitura stipulati con la società della Pivetti.

Le indagini su tale argomento stanno riguardando anche le procure di Savona e Siracusa, mentre a Roma è stato aperto un procedimento anche dalla Corte dei Conti.

