Infortunio Nainggolan ufficiale: è arrivato il comunicato del Cagliari e non ci sono buone notizie per Zenga, almeno 3-4 settimane di stop per il belga.

Infortunio Nainggolan ufficiale: dopo lo stop di ieri, il centrocampista belga del Cagliari è stato sottoposto ad accertamenti. La speranza del club e del giocatore era che si trattasse di un semplice affaticamento. Ma gli esami strumentali svolti in giornata hanmno detto altro. E per Walter Zenga non sono arrivate buone notizie.

La conferma, dal comunicato ufficiale del club. “Nella giornata di oggi il calciatore è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Per il centrocampista rossoblù sono ora previste terapie specifiche per recuperare dall’infortunio: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club”.

Un infortunio simile a quello subito dal torinista Simone Verdi nella giornata di ieri. E i tempi di recupero, anche se non sono stati specificato dal suo club, vanno da un minimo di due ad un massimo di quattro settimane. Per questo sarà difficile vedere in campo Nainggolan in campo alla ripresa del campionato contro il Verona. In quella occasione Zenga dobvrà anche fare a meno di Joao Pedro che è squalificato per un turno. Il belga potrebbe provare a rientrare il 27 giugno contro il Torino in casa, ma nessuno si sbilancia.

Lazio, Napoli, Roma e Juventus: come stanno gli altri infortunati in Serie A?



L’infortunio di Radja Nainggolan va ad allungare la striscia di quelli che lamentano problemi muscolari ancora prima di riprendere a giocare. Come Sergej Milinkovic-Savic che però nonostante la leggera distorsione al ginocchio sta bene. Oggi il serbo ha saltato di allenamento dedicato alla forza ma poi ha lavorato con i compagni perla parte tattica. Sulla via del recupero pure Vavro, che si sta riprendendo dallo stiramento accusato nelle scorse settimane.

Più lontano invece il rientro di Lulic che deve recuperare dall’infortunio alla caviglia sinistra e sta ancora svolgendo differenziato. Sulla del recupero anche Manolas che però non sarà in campo in tempi brevi come conferma Sky Sport. Il difensore greco del Napoli avrà bisogno di altr due settimane prima di tornare in gruppo. Ecco perché pure lui potrebbe rivedere il campo a fine mese.

Buone notizie invece in casa Roma perché la ripresa ha confermato i recuperi di Pau Lopez e Diego Perotti. Sempre secondo Sky Sport i due saranno regolarmente a disposizione di Fonseca alla ripresa. Infine capitolo Juventus: sia Gonzalo Higuain che Giorgio Chiellini dovrebbero saltare entrambi la partita di Coppa Italia contro il Milan. Più indietro l’attaccante argentino che sta smaltendo il problema muscolare accusato la scorsa settimana. Per il capitano invece una decisione sarà presa nei prossimi giorni, ma precauzionalmente potrebbe stare fuori.