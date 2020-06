Contro il Covid-19 nasce la ‘Drop Mask’: la mascherina riutilizzabile all’infinito arriva dalla Sicilia. Ecco come funziona

In Italia e in Europa ci siamo appena avviati verso la fase 3, quella della stabile e costante convivenza con il Coronavirus. In questi mesi di emergenza abbiamo sentito parlare di tanti tipi di mascherine per proteggerci (FFP1, FFP2, FFP3, chirurgiche e via dicendo), ma ora il futuro si chiama ‘Drop Mask‘. Si tratta di un dispositivo di protezione individuale riutilizzabile all’infinito e che non si getta. A sviluppare questo modello di mascherina è stata un’azienda siciliana, la ‘Cappello Group‘ di Ragusa, che ha completato i test di laboratorio richiesti dalle autorità sanitarie e ha già effettuato la registrazione del proprio prodotto presso il Ministero della Salute. La commercializzazione della ‘Drop Mask’, la mascherina tutta italiana, dotata di marchio ‘CE’ e certificata come Dispositivo medico di classe 1, è ormai partita ed entrata a pieno regime.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, spunta la mascherina rileva sintomi: come funziona

Fase 3, da Ragusa ecco la ‘Drop Mask’: la mascherina anti Covid-19 riutilizzabile all’infinito

Il nuovo modello di mascherina “made in Italy”, brevettato dall’azienda ragusana ‘Cappello Group, è dotato di un innovativo design ergonomico a goccia, con tanto di schermo, ed ha la caratteristica fondamentale che non deve essere buttata, ma riutilizzata all’infinito. La Drop Mask, infatti, si è dimostrata facilmente lavabile e sanificabile, e dai test è risultata idonea a proteggere naso e bocca delle particelle presenti nell’aria. E’ stata realizzata in elastomero termoplastico morbido e anallergico per la pelle del viso e il filtro in triplo strato va sostituito quotidianamente. L’azienda produttrice, che grazie alla realizzazione di questo prodotto ha dato lavoro a circa 50 persone, ha annunciato che donerà alcune di queste mascherine ad ospedali, Protezione Civile, soccorritori e forze dell’ordine della Sicilia. Drop Mask sarà presto consegnata anche a domicilio.

LEGGI ANCHE >>> Oms, allarme mascherine: “Le persone non devono illudersi”

Lotta a coronavirus: da Ragusa arriva “drop mask”, la mascherina che dura per sempre – https://t.co/cQWYw0prSx pic.twitter.com/Ne6fUz3bp7 — Sicilians (@Sicilians_it) June 8, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24