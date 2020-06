“Si consiglia la mascherina durante rapporto sessuale”: lo stabilisce uno studio effettuato ad Harvard durante l’epoca del Covid-19.

“Dovresti indossare la mascherina durante un rapporto sessuale“: è quanto emerge da uno studio effettuato da alcuni ricercatori della Scuola di Medicina dell’Università di Harvard. Ma non è finita qui: a fornire altri utili consigli ci pensa il professor Jack Turban, tra i principali autori di questa importantissima ricerca. L’utilizzo della mascherina, infatti, ridurrebbe sensibilmente il rischio di trasmissione del Covid-19 in caso di positività del partner. Bisognerebbe, inoltre, evitare baci, fare una doccia prima del rapporto sessuale e anche successivamente, evitare pratiche che aiutano la trasmissione orale di sostante corporee e limitare il numero di partner con cui si fa l’amore. Un vero e proprio vademecum, insomma, da seguire attentamente per evitare il contagio.

LEGGI ANCHE >>> Covid-19, ‘Drop Mask’: dalla Sicilia la mascherina riutilizzabile all’infinito

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, l’immunologo: “A mare senza mascherina, ci organizzeremo così”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24