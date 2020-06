Coronavirus, sopravvive sulle superfici da 3 secondi a 2 minuti: lo studio pubblicato sulla rivista Physics of Fluids è stato condotto in sei città di America, Asia e Australia

Molti studi sono stati effettuati nel corso degli ultimi mesi per capire realmente quanto sopravvive il coronavirus sulle varie superfici. Dopo diverse risposte in materia, spesso contraddittorie tra di loro, ora sembra esserci una via univoca e arriva da una ricerca condotta in India. La rivista specializzata Physics of Fluids ha pubblicato il risultato di uno studio coordinato da Rajneesh Bhardwaj e Amit Agrawal, dell’Istituto indiano di tecnologia di Bombay.

Si fa riferimento a tutte le varie superfici che incontriamo durante la vita quotidiana e a quanto il SarsCov2 può resistere prima di morire. Si va dallo schermo dello smartphone, alle maniglie delle porte, dai vetri alle stoviglie in acciaio, passando per tavoli e sedie.

La ricerca è stata effettuata raccogliendo dati provenienti da diverse città di America, Asia e Australia, con un campione piuttosto ampio. In base ad alcuni risultati si potrebbe spiegare il motivo per cui in alcune metropoli la diffusione è stata più veloce o più lenta rispetto alla media delle altre.

Coronavirus, sopravvive sulle superfici da 3 secondi a 2 minuti: lo studio

Bhardwaj ha sottolineato: “Alcuni dei fattori analizzati possono essere alla base dei diversi tassi di crescita dei contagi nei vari Paesi presi in esame”.

Quando le droplets (le famose goccioline) sono evaporate, il virus muore rapidamente, riportano i ricercatori. Ciò significa che l’effettiva sopravvivenza del patogeno dipende dal periodo in cui le gocce restano allo stato liquido. I tempi stimati vanno dai tre secondi ad un massimo di 2 minuti e variano in base alle superfici.

In questo discorso ricopre un ruolo predominante sia la temperatura che il livello di umidità. Tutte spiegazioni che ci aiuterebbero a comprendere i diversi contagi nei vari angoli del mondo. Le città da loro considerate sono state New York, Chicago, Los Angeles, Miami, Sydney e Singapore, tutte con parametri climatici estremamente diversi.

Ad influire sul tempo di evaporazione della gocciolina sono in modo opposto caldo e umidità. Se a 25 gradi la droplet svanisce in 6 secondi, a 40 gradi il tempo di evaporazione si riduce del 50%. Tuttavia, questo intervallo aumenta di quasi 7 volte con un tasso di umidità dal 10% al 90%, diventando maggiore di 2 minuti per le goccioline più grandi in condizioni più umide.

