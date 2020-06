Coronavirus, Grecia: il ministro degli Esteri Dendias ha annunciato la riapertura nei confronti dell’Italia. I dettagli della riapertura.

Il ministro degli Esteri greco ha da poco annunciato la riapertura nei confronti dei turisti italiani. Le parole di Nikos Dendias, riportate da Skytg24, confermano che a partire dal prossimo lunedì 15 giugno, la Grecia riaprirà, gradualmente, i confini all’Italia. Dopo una lunga “pausa” dovuta a cause di forza maggiore, gli italiani desiderosi di approdare sulle spiagge greche avranno di nuovo la possibilità prendere in Grecia.

L’annuncio del ministro è avvenuto a seguito di un colloquio col ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. In base a quanto si apprende, i due ministri hanno parlato, in particolar modo, del netto calo dei casi di positività nel Paese italiano. Da qui, la scelta di riaprire, in maniera graduale.

Coronavirus: la solidarietà della Grecia verso l’Italia

Il ministro Dendias ha parlato della situazione che lega Grecia e Italia nell’ambito di una conferenza stampa. Le sue parole hanno anche dimostrato grande solidarietà nei confronti dell’Italia: “Esprimo i sentimenti di solidarietà da parte del popolo greco al popolo italiano”.

Ad esprimersi sull’ottima notizia proveniente da Atene, è lo stesso Di Maio, che si è dimostrato contento della scelta delle autorità greche di riaprire i confini all’Italia. Il ministro, allo stesso tempo, ha fatto sapere che, al fine di regolare i flussi turistici europei, sono necessarie “regole e criteri uniformi per la mobilità”.

Un pensiero è arrivato anche da Luca Zaia. Come riporta Skytg24, il governatore del Veneto, attraverso un post su Facebook, ha ringraziato le autorità greche per l’imminente riapertura.

