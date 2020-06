Bambino muore mentre è completamente da solo a divertisti e giocare con dei giocattoli. Una storia tristissima che ci ricorda la caducità della vita.

Una storia quasi assurda quella che ha per protagonista un bambino di appena 9 anni. Il fatto è avvenuto a Catanzaro, nel quartiere Aranceto. Qui una famiglia, tra le tante che stanno iniziando finalmente a mettere la testa fuori casa, ha dato l’ok al proprio bambino per giocare. E il piccolo era fuori, con dei giocattoli, per distrarsi un po’ dopo mesi di quarantena e di isolamento. Ma qualcosa di tristissimo è avvenuto ed ancora ora non si trova una spiegazione precisa a cosa sia accaduto. L’unica cosa certa è che il piccolo, ora, non c’è più. E’ trapassato in un momento, lasciandosi per sempre alle spalle la nostra realtà quotidiana.

Bambino muore mentre gioca da solo, aveva 9 anni

I genitori, che hanno subito chiesto l’aiuto dei medici, hanno spiegato quanto accaduto. Il piccolino stava giocando, ha bevuto un bicchiere d’acqua perché accaldato. Si è quindi rimesso a giocare e, improvvisamente, è svenuto, da solo. Una storia assurda, che coinvolge tante persone che stanno cercando di comprendere cosa sia accaduto, riporta Catanzaro News. Soltanto l’autopsia potrà dire cosa abbia ucciso il piccolino di 9 anni, l’ipotesi più accreditata è quella di un infarto fulminante. Una di quelle storie che ci ricordano la fragilità immensa della nostra esistenza e la necessità di goderci ogni giorno.

