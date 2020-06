Pakistan: Zohra, una bambina di soli 8 anni che lavorava come domestica, è stata torturata e uccisa dai suoi datori di lavoro.

Pakistan: la tragica vicenda di Zohra ha colpito tutto il mondo. La piccola è morta per mano dei suoi datori di lavoro: una famiglia benestante che l’aveva assunta come domestica. Come riporta Il Messaggero, la piccola Zohra aveva lasciato la sua città Kot Addu, nella provincia del Punjab, per cercare lavoro. La famiglia di assassini, l’ha assunta a lavorare come domestica, per badare al loro figlio di un anno.

In base a quanto si apprende, la piccola Zohra, mentre accudiva il bambino, ha dato da mangiare ai pappagalli della famiglia. Questi, per caso fortuito, o per volontà della piccola, sono volati via. Da qui, la follia. I datori di lavoro della piccola, hanno picchiato e letteralmente torturato la bambina, fino alla morte.

Pakistan: Zohra è stata uccisa dalla famiglia per cui lavorava

Come riporta Il Messaggero, a seguito della tragica vicenda, la polizia sta indagando sul caso. Da quanto si apprende, i due assassini hanno abbandonato la piccola in ospedale. Nonostante l’immediato intervento dei medici, non c’è stato nulla da fare per la piccola Zohra.

La polizia sta anche indagando per cercare di capire se la bambina ha anche subito violenze sessuali, prima di essere uccisa. Questo si potrà sapere dopo l’autopsia. Nel frattempo sono stati arrestati i coniugi, che hanno ammesso di aver torturato la piccola bambina. Il motivo è stato confermato da loro stessi: la bambina aveva fatto scappare i pappagalli.

Intanto, la notizia dell’uccisione della piccola Zohra ha fatto il giro del mondo e sono in tanti a chiedere giustizia per la bambina. Su Twitter è notevolmente presente l’hashtag “JusticeForZohraShah”, in onore della piccola.

In #Pakistan una bambina di 8 anni era stata assunta da una giovane coppia come domestica e per accudire il loro figlio di un anno.

La bambina ha liberato due pappagalli. Per questo è stata percossa a morte.#Zohra #DirittiInfanzia #gabbie #ViolenzeAMinori #JusticeForZohraShah pic.twitter.com/pgYMpGdgru — stefano tartarotti (@tartaro7) June 8, 2020

