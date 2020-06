WhatsApp: scoperto un grave bug che mette a rischio la privacy degli utenti. La scoperta è stata fatta da un ricercatore informatico.

WhatsApp: il ricercatore informatico Athul Jayaram ha scoperto un grave bug che mette in pericolo la privacy degli utenti. Come riporta Libero Tecnologia, è stato scoperto che, a causa del bug di WhatsApp, sono presenti su Google oltre 300 mila numeri di telefono degli utenti. Già lo scorso febbraio era stato reso noto un errore simile, ma il pericolo era rientrato dopo pochi giorni. Ora, a distanza di qualche mese, si torna a parlare di un nuovo problema di privacy per il colosso della messaggistica.

Perché tutti quei numeri telefonici su Google? In base a quanto si apprende, la causa scatenante deriva dalla funzione “Click to chat”, presente in numerosi siti web. Questa funzione permette di entrare in contatto con l’azienda o con il sito, tramite WhatsApp e senza aver salvato il numero di telefono. Il problema però è che dopo l’avvio della conversazione, i metadati della funzione vengono indicizzati dal motore di ricerca. Tra questi dati, sono presenti anche i numeri telefonici degli utenti.

Leggi anche >>> WhatsApp, come evitare il ban: le nuove regole da seguire

WhatsApp, 300 mila numeri telefonici su Google: un grave bug dell’applicazione

Il grande rischio per la privacy degli utenti è stato messo in luce quando il ricercatore informatico ha notato una gran quantità di numeri telefonici indicizzati sul motore di ricerca. Eppure, come riporta Libero Tecnologia, il problema non riguarda esclusivamente il numero di telefono, ma anche i dati personali dell’utente. Infatti, cliccando l’URL che permette di chattare senza conoscere il numero di telefono, viene indicizzata anche la foto profilo della persona. Questo potrebbe rappresentare un attacco molto serio alla privacy della persona.

Ad ogni modo, la segnalazione, da parte del ricercatore, è avvenuta già lo scorso 23 maggio. Come leggiamo dalla fonte, il ricercatore ha segnalato il bug nell’ambito del “bug-bounty program“, il programma che prevede una ricompensa in soldi per chi scopre e segnala bug.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp, ecco l’app per risalire ai messaggi cancellati: come scaricarla

F.A.