In Usa non si placano le proteste per la morte di George Floyd, che però rischiano di far aumentare o contagi da Covid-19: parola di un virologo americano

Siamo ormai giunti alla terza settimana di proteste negli Stati Uniti dopo la morte del 46enne afroamericano George Floyd, per mano dell’agente di Polizia Derek Chauvin a Minneapolis il 25 maggio. Da quel momento milioni di persone, non solo negli Usa, ma in tutto il mondo, si sono riversate in strada, nonostante in pericolo Covid-19, manifestando contro il razzismo e la violenza della polizia, con lo slogan ‘Black Lives Matter’. Anche se poi i cortei spesso e volentieri si sono trasformati in veri e propri scontri a fuoco con gli agenti, con una decina di morti e migliaia di arresti tra le folle. Secondo uno studio effettuato dal virologo statunitense Trevord Bedford del Fred Hutchinson Cancer Research Institute di Seattle, gli eventi delle ultime settimane potrebbero diventare potenzialmente pericolosissimi per la diffusione del Coronavirus.

Covid-19, negli Usa le proteste per la morte di Floyd potrebbero essere devastanti: “54mila casi in più”

Secondo il professor Bedford ogni giornata di proteste, caratterizzata da numerosi assembramenti, potenzialmente potrebbe tradursi in circa 3.000 casi di Covid-19 in più, con un numero di decessi stimato tra i 50 e i 500. Con un tweet il virologo ha stimato che in totale i nuovi casi positivi causati dalle manifestazioni negli Usa potrebbero essere 54mila. Queste dichiarazioni hanno sollevato molte polemiche, soprattutto tra i principali detrattori, che ritengono che sia una mossa volta soprattutto a placare la furia delle manifestazioni in america.

The harms of systemic racism are real and utterly pernicious. The hope is that the protests may lead to lasting reform. It is a cruel twist that the US’s inability to control the epidemic has made it dangerous to protest entrenched police brutality. 11/11https://t.co/gVOntM6eMx — Trevor Bedford (@trvrb) June 8, 2020

