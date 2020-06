Tragedia a Napoli, 23enne americano precipita dal balcone e muore sul colpo: la tragedia si è consumata nei pressi della sede del Consolato statunitense.

Incredibile tragedia a Napoli, dove un soldato americano è precipitato dal balcone ed è morto sul colpo. Lo riferisce l’edizione online de ‘Il Mattino’, secondo cui il dramma si sarebbe consumato precisamente in un appartamento in via Giambattista Pergolesi, a pochissimi passi dalla sede del Consolato statunitense. La vittima si chiama Alexander Curlin di 23 anni e l’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattina, intorno alle 04:00. Immediato l’intervento dei soccorritori che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. In queste ore sono in corso i rilievi del caso, che serviranno a fare ulteriore chiarezza in merito a questa assurda e sorprendente tragedia.

