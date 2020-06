Nuovo terremoto in Italia, con la terra che è tornata a tremare a Norcia e ad Amatrice. Due sismi hanno colpito le località del centro Italia: i dettagli.

Torna a tremare la terra della penisola. Infatti un nuovo terremoto ha scosso l’Italia questa mattina, con un sisma che ha colpito Norcia, in provincia di Perugia. La località umbra è famosa per essere zona sismica, infatti molto spesso qualche sisma colpisce la cittadina. Così anche questa mattina un nuovo terremoto ha colpito in provincia di Perugia.

A riportare il sisma ci ha pensato l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV). Secondo l’Istituto un terremoto di magnitudo 2.0 della scala Richter ha colpito Norcia questa mattina alle ore 07:20. Nonostante la scossa sia stata avvertita da tutta la popolazione, non risultano danni agli edifici o feriti. Sempre secondo l’INGV, il terremoto ha avuto coordinate 42.81 latitudine e 13.12 longitudine, ad una profondità di 8 km.

Terremoto Italiano, sisma colpisce Amatrice nella notte

Ma Norcia non è stata l’unica cittadina colpita da un Terremoto. Infatti nella notte si è verificato un sisma anche ad Amatrice. La cittadina in provincia di Rieti, nota per il terremoto del 2016, è stato scenario di un terremoto di magnitudo 2.2 nella notte. Il sisma seppur di lieve intensità è stato avvertito dalla popolazione, ma fortunatamente non ci sono stati infortunati e danni agli edifici.

Come riportato dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il sisma ha avuto coordinate geografiche di 42.64 latitudine e 13.28 longitudine, ad una profondità di circa 7 km. Inoltre, sempre secondo l’istituto, il terremoto si è verificato nella notte alle ore 01:13 locali.

L.P.

