Terremoto Albania, trema la terra a nordovest di Tirana: magnitudo 4.2 anche se al momento non si registrano danni a cose o a persone.

Paura in Albania, dove in questi minuti è stata registrata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.2 a 25 chilometri a nordovest dalla capitale Tirana. Non si registrano al momento danni a cose o a persone e vi terremo sicuramente aggiornati in caso di novità importanti. Appena sei mesi fa, precisamente il 29 novembre 2019, proprio l’Albania fu colpita da una devastante scossa di terremoto. E, in quell’occasione, ci furono 51 morti e circa 100 feriti.

