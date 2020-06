A Roma è in corso il Consiglio Federale riguardante il futuro della Serie A, in caso di nuovo stop. Emergono novità sul fronte blocco retrocessioni

Ci siamo quasi. Tra poco più di 5 giorni ripartirà ufficialmente il calcio italiano, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Venerdì 12 e sabato 13 giugno scenderanno in campo Juventus, Milan, Napoli e Inter per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, il 17 la finale e dal 20 via alla Serie A.

In questi minuti, a Roma è in corso il Consiglio Federale per decidere il futuro del campionato, in caso di nuovo stop. Nei giorni scorsi, alcuni club di Serie A avevano proposto, in merito alla questione retrocessioni, il blocco in caso si dovesse fermare nuovamente il campionato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, a seguito delle votazioni, la maggioranza ha deciso di sposare la linea del presidente della Figc, Gabriele Gravina. Si dovrebbe perciò procedere con l’algoritmo, con 18 voti a favore e 3 contrari.

Serie A, questione playoff e playout: le ultime

Il Consiglio Federale in corso in questi minuti a Roma dovrebbe scogliere ogni dubbio sul futuro della Serie A, in caso di nuovo stop. Oltre alla questione blocco retrocessioni, che alla fine non si farà, si è parlato anche della possibilità di utilizzare la formula dei playoff e playout per stabilire i vari piazzamenti. Sempre secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, questa soluzione potrebbe essere praticabile solo entro una data limite, che potrebbe essere il 10 luglio.

In caso lo stop avvenisse dopo questa dead line, si procederebbe con l’algoritmo, votato con 18 voti su 21. Oltre che in merito alle retrocessioni, questo sistema servirebbe anche per stabilire le qualificazioni alle coppe europee. Ancora da capire se sarà valido anche per l’assegnazione dello scudetto.

