Rovigo: una bambina di 11 mesi, rimandata a casa dopo le visite in pronto soccorso, è morta improvvisamente in casa. Inutili i soccorsi dei sanitari.

Tragedia a Castelnovo Bariano (Rovigo). Una bambina di soli 11 mesi ha perso la vita, improvvisamente, in casa. Come riporta FanPage, la bambina era stata precedentemente portata in pronto soccorso, a Legnano, dove però era stata dimessa. Nella mattinata di ieri, tuttavia, le condizioni della piccola sono peggiorate e i genitori hanno immediatamente chiamato l’ambulanza.

La piccola Ashley Mary Beba Prini, come si apprende dalla fonte, avrebbe compiuto un anno il prossimo 25 luglio. I suoi genitori, preoccupati per il suo stato di salute, l’avevano trasportata in pronto soccorso a Legnano per una sospetta gastroenterite. Eppure, in base a quanto si apprende, secondo i medici del pronto soccorso, la bambina stava bene, tanto da mandarla a casa.

Rovigo: bambina dimessa da ospedale muore in casa

Nella tarda mattinata di ieri, le condizioni di salute della piccola Ashley Mary sono peggiorate. Immediatamente, il padre ha chiamato il 118. Come riporta FanPage, i genitori hanno detto agli operatori telefonici che “la bambina è fredda” e che la madre stava operando la respirazione bocca a bocca. Tuttavia, all’arrivo dei sanitari, non c’era più nulla da fare. La piccola Ashley era già morta.

Da quanto si apprende, sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri, che hanno dapprima sequestrato la cartella clinica della bambina e ora inizieranno le indagini. Il corpo della piccola sarà ora a disposizione per l’autopsia, per cercare di capire il motivo del decesso. Intanto, i carabinieri hanno avvertito la procura della Repubblica di Rovigo.

