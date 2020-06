Per la serie ricette dolci: i brownies. Una ricetta semplice e dai pochi passaggi che ci permette di gustarci il classico dolce take away della tradizione americana.

I brownies al cioccolato sono una vera delizia per il palato. Questo dolce, che oggi si mangia anche a tavola, nasce tradizionalmente nella sua versione “take-away”. Soprattutto in america, sono molti i rivenditori ambulanti di questo tradizionale dolce. La sua preparazione prevede pochi e semplici passaggi, ma il risultato è garantito.

Brownies al cioccolato: gli ingredienti

Cioccolato fontende: 265 g

Farina 00: 135 g

Nocciole spellate: 175 g

Uova: 4

Burro: 135 g

Zucchero: 255 g

Sale fino: un pizzico

Ricette dolci: la preparazione dei brownies al cioccolato

Iniziamo la preparazione dei brownies tagliando il cioccolato fondente a scaglie. Lasciamolo sciogliere a bagnomaria (o al microonde). Una volta sciolto, aggiungiamo il burro e mescoliamo, facendo sciogliere anche il burro. Tostiamo intanto le nocciole sbucciate in forno. Basteranno 8 minuti circa, con il forno a 180°. Dopo averle fatte raffreddare un po, tagliamole grossolanamente al coltello.

Prepariamo l’impasto. In una ciotola versiamo le uova e, con l’aiuto di una frusta elettrica, o manuale, sbattiamole.. Nel frattempo aggiungiamo lo zucchero e un pizzico di sale. Non serve montare le uova, dobbiamo far sciogliere il composto. Mentre giriamo, uniamo anche il cioccolato. Giriamo bene, facendo amalgamare il cioccolato. A questo punto aggiungiamo la farina, setacciandola. Giriamo e facciamo amalgamare anche la farina. Solo allora aggiungeremo le nocciole tagliate.

Imburriamo una teglia e poniamo sopra la carta forno. Versiamo il composto fino a farlo aderire. Aiutiamoci con una spatola per livellare il composto. Passiamo ora alla cottura. Basteranno circa 25 minuti, con forno a 180°. Terminata la cottura, togliamo dal forno e lasciamo raffreddare. A questo punto, tagliamo il tutto a quadrati regolari e avremo i nostri brownies al cioccolato.

