La pastiera è uno dei prodotti di eccellenza della Campania e tra i dolci più amati dagli italiani. Di seguito la ricetta perfetta per leccarsi i baffi

La pastiera è uno dei dolci, principalmente prodotto nel periodo pasquale, tra i più famosi ed amati in Italia. Di origine campana, sono diverse le versioni sperimentate negli anni. Quest’oggi vi spiegheremo come realizzare una pastiera classica da gustare fino all’ultima briciola.

Pastiera, gli ingredienti della pasta

farina 350 gr

burro o strutto 175 gr

zucchero 140 gr

uova intere 2

arancia 1 scorza

Gli ingredienti della crema

ricotta di vaccina 350 gr

zucchero 250 gr

grano precotto 300 gr

latte 200 ml

uova intere 2

1 tuorlo

canditi cedro ed arancia 150 gr

acqua di fiori d’arancio 2 cucchiaini

arancia 2 scorze

limone 1 scorza

sale 1 pizzico

Ricetta Pastiera, la preparazione

Per quel che riguarda la crema, cuocete il latte con il grano, una scorza d’arancia ed un cucchiaio di zucchero. Il composto va mescolato di continuo fin quando il latte non viene completamente assorbito dal grano. Successivamente lasciate raffreddare ed in una ciotola lavorate, fino ad avere una crema morbida, ricotta e zucchero evitando si creino grumi.

Ora aggiungete uova, tuorlo, un pizzico di sale, la scorza di un’arancia ed un limone e mescolate. Aggiungete poi canditi ed acqua di fiori d’arancio. Unite poi il grano freddo e mescolate fino ad avere una crema omogenea. Una volta ottenuto il tutto, lasciate riposare in frigo.

Per la pasta frolla, lavorate burro e zucchero poi unite le uova, la scorza d’arancia e dopo la farina setacciata. Iniziate ad impastare fino ad avere un panetto compatto. Una volta terminato questo processo, avvolgete il panetto in una pellicola e lasciatelo in frigo. Quando la pasta sarà fredda, andrà stesa circa un 2/3 di essa per rivestire una tortiera che sia antiaderente. Versate e livellate con una spatola il ripieno. Con il restante composto di pasta frolla vanno realizzate le strisce decorative formando dei rombi.

La cottura sarà di 1 ora e 20 minuti in un forno acceso a 180°. Una volta sfornata, va lasciata raffreddare per circa 12 ore.

